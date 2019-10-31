РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Многоквартирный дом на улице Народная в микрорайоне Шепчинки Подольска из-за аварии на подстанции в четверг остался без света, воды и отопления, срок окончания ремонтных работ неизвестен, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер городской управляющей компании ООО «РЭО».

Житель округа написал в редакцию «РИАМО в Подольске» об отсутствии света, горячей воды и отопления в доме №23 на улице Народная. По словам мужчины, отключение произошло в четверг около 16:00.

«В многоквартирном доме отключили свет, горячую воду и отопление из-за аварии на подстанции», – сказала диспетчер.

Она добавила, что срок окончания аварийно-ремонтных работ неизвестен.