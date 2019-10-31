РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Россельхознадзор наложил штраф в размере 400 тысяч рублей на ООО «Выбор» за загрязнение почвы в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В августе текущего года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с природоохранной прокуратурой Московской области провели проверку соблюдения требований природоохранного законодательства РФ при использовании земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,98 гектара, расположенных в горокруге Красногорск. Вышеуказанные участки принадлежат ООО «Выбор» на праве собственности.

«В результате проверки было установлено, что на земельных участках сельскохозяйственная деятельность не ведется, а фактически осуществляется несанкционированное размещение отходов IV, V степени опасности. В результате участки оказались загрязнены (перекрыты) грунтами неизвестного происхождения и строительными отходами на площади 2,7 гектара», – говорится в сообщении.

Ранее участки использовались под тепличное хозяйство для выращивания сельскохозяйственных культур, о чем свидетельствуют заброшенные тепличные строения, заросшие сорняками.

Анализ образцов почвы, который провели в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, показал, что почва загрязнена химическими веществами, элементами первого класса опасности (бенза(а)пирен, свинец). Содержание химических веществ в почве превышает предельно допустимую концентрацию.

«В конце октября 2019 года за выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора ООО «Выбор» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в сообщении.

Также с начала 2019 года за нарушения земельного законодательства РФ Управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности по данной статье 137 юридических лиц, общая сумма штрафов составила более 46 миллионов рублей.