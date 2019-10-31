РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. Камень из города-героя Москвы установят в микрорайоне Кузнечики Подольска 7 ноября для народного проекта «Сад камней Памяти и Славы», он станет девятым, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Город-герой Москва по обращению инициатора народного проекта «Сад камней Памяти и Славы» в микрорайоне Кузнечики Виктора Макарова к мэру Сергею Собянину предоставил пятитонный камень для Подольска. Установка увенчивающего собрание камня в Подольске будет приурочена ко Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 1941 году в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, которую отмечают 7 ноября», – говорится в сообщении.

Экспонат из Москвы стал девятым российским камнем из 12 советских городов-героев и одной крепости-героя, увековечиваемых в «Саду камней Памяти и Славы».

Редкий полосатый сланец, подходящий по своим параметрам для «Сада камней», был найден на месте строительства путепровода на пересечении улицы Рябиновой и МКАД и вывезен в район Волоколамского шоссе, где осенью 1941 года героически обороняла Москву Панфиловская дивизия.

Впереди участникам проекта местным жителям и волонтерам еще предстоит большая работа по благоустройству «Сада камней», запланировано даже устройство холмистости. Арт-объект будет готов к 9 Мая 2020 года, к 75-летию Победы, в Год памяти и славы.