РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Ожидающие рождения ребенка жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в тренинге по партнерским родам 9 ноября, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Тренинг по партнерским родам – 9 ноября. Начало в 11:30. Это будет не просто теоретическое занятие, а практическое. Вместе с психологом акушерского отделения Марией Малышевой вы отработаете взаимодействие в родах, попрактикуете приемы обезболивающего массажа в родах, а также вас ждет практика дыхания в родах», – говорится в сообщении.

Во время занятия мужчины смогут узнать, чем и как они могут морально и физически помочь своей партнерше во время родов.

«Приходите в удобной свободной одежде и, если не хотите заниматься в носках, приносите сменную обувь», – добавляется в сообщении.

Занятия пройдут в зале ЛФК больницы по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А, 1 этаж.

На занятие необходима предварительная запись. Для этого нужно направить электронное письмо на почту roddomkgb1@yandex.ru с указанием ФИО и срока беременности. В теме письма необходимо указать название тренинга.