РИАМО - 31 окт. На Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена к концу 2023 года построят дополнительную станцию «Южный порт», которая расположится на перегоне между станциями «Кожуховская» и «Печатники», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Сегодня мы ведем работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север, возводятся станции с рабочими названиями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». В дальнейшем появится участок со станцией «Физтех» в поселке Северный. На перегоне «салатовой» линии между станциями «Кожуховская» и «Печатники» запланирована дополнительная станция «Южный порт». Активные строительные работы планируется начать в 2021 году и полностью завершить до конца 2023 года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии 23 станции, к 2024 году их станет 27. После ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии и станции «Суворовской» Кольцевой линии, количество пересадочных станций на «салатовой» ветке увеличится до десяти.

Со станций «Марьина роща» и «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии можно будет пересесть на станции «Шереметьевская» и «Печатники» БКЛ, а станцию «Достоевская» свяжут пересадкой с «Суворовской» Кольцевой линии.

Также после открытия северного вестибюля станции «Окружная» станет возможна пересадка по принципу «сухие ноги» на одноименную станцию МЦК.

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