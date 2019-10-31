РИАМО - 31 окт. Детский сад необычной форме в составе ЖК «Одинград», кварталы «Лесной» и «Центральный», рассчитанный на 170 мест, наградили дипломом Союза архитекторов России в рамках международной выставки Build School 2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение запроектировано в форме трехэтажного полузамкнутого кольца. При этом на его территории предусмотрено размещение игровых площадок и зоны для занятий физкультурой.

«Детский сад в Одинцове награжден за создание необычной рациональной формы детского учреждения на 170 мест в условиях окружающего ландшафта в жилом квартале ЖК «Одинград». Помимо этого дошкольного учреждения, в состав проекта планировки территории жилого комплекса входят еще два детских сада общей мощностью 360 мест и одна школа на 1,1 тысячи мест», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Застройщиком выступила ГК «Инград». Также в составе кварталов «Лесной», «Центральный» и «Семейный» жилого комплекса построят 17 многоквартирных домов общей площадью 226,5 тысяч квадратных метров. Уже выданы разрешения на возведение 13 многоквартирных домов. Ввод в эксплуатацию последнего корпуса запланирован на 2021 год.

«Мы рады, что жители кварталов проекта «Одинград» будут водить своих детей в современный и красивый детский сад прямо рядом с домом. Также хочу напомнить, что ГК «Инград» стала победителем номинации «Школа года 2018 года» конкурса лучших строительных проектов «Построено в Подмосковье». Лучшим реализованным школьным проектом Московской области стало учебное заведение в жилом квартале VESNA в Апрелевке» - уточнила вице-президент проектного управления по Московской области ГК «Инград» Юлия Вавилина.