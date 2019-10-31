РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска помогли выносить ребенка пациентке с редким пороком развития матки, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

В женскую консультацию Красногорской городской больницы №1 Минздрава Московской области обратилась пациентка на раннем сроке беременности. У нее была врожденная патология – порок развития матки, с которым невозможно выносить ребенка. В анамнезе женщины уже дважды были выкидыши на 7-8 неделях.

«Мы госпитализировали пациентку в гинекологическое отделение нашей больницы. Там врачи провели лапороскопический серкляж матки. Эта процедура применяется для предотвращения преждевременных родов и выкидыша, а также для полноценного вынашивания плода», – пояснила заведующая отделением гинекологии Красногорской горбольницы №1 Елена Родина.

В результате женщина смогла выносить ребенка и стать мамой.

«На 37-й неделе путем операции кесарева сечения в Наро-Фоминском перинатальном центре пациентка родила здорового мальчика», – заключается в материале.