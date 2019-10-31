РИАМО - 31 окт. III Всероссийские «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве 6 ноября, в соревнованиях примут участие дети из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».

Соревнования пройдут 6 ноября 2019 года с 11:00 до 17:00 на территории роллердрома «Ролл Холл», расположенного по адресу: Москва, Холодильный переулок, дом 3. Торжественное открытие состоится в 13:30.

«В стартах примут участие более 100 детей из 55 городов России. Будут соревноваться дети из 20 муниципальных образований Московской области», — говорится в сообщении.

Дети из Московской области станут самой многочисленной группой выступающих.

«Старты мечты» - крупнейшее мероприятие за всю историю терапевтического спорта. Это одно из крупнейших соревнований для детей с тяжелыми диагнозами: ДЦП, аутизм, генетические и аутоиммунные заболевания, нарушения слуха и зрения, посттравматические состояния и другие.