РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 окт. В подмосковных Котельниках 4 ноября состоится праздник «Играй, гармонь, в Котельниках!», мероприятие пройдет в ДК «Белая дача», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«4 ноября в 14:00 в ДК «Белая Дача» состоится традиционный праздник «Играй, гармонь, в Котельниках!». В этом году в девятнадцатый раз соберутся лучшие гармонисты, певцы и творческие коллективы Москвы и Подмосковья. В программе примут участие народный коллектив «Хор русской песни «Белая Дача» имени Александры Прокошиной, ансамбль русско-чувашской песни «Тавансемер», музыкальные дуэты», – говорится в сообщении.

Также выступят более 20 самобытных гармонистов, которые продемонстрируют виртуозное владение гармонью, баяном, аккордеоном и порадуют зрителей мастерством исполнения частушек, народных песен и танцев.

Помимо этого, в День народного единства пройдет открытый турнир по боксу «Спорт против наркотиков» в «Спорткомплексе Котельники». На участие в турнире заявили более 60 спортсменов. Более подробную информацию о праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе, можно найти на сайте администрации и в социальных сетях.