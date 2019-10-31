РИАМО - 31 окт. В селе Якоть Дмитровского городского округа в 2020 году появится фельдшерско-акушерский пункт, который запустит медицинское обслуживание шести деревень Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Медицинское обслуживание появится в селе Якоть Дмитровского городского округа - земельный участок площадью 0,15 гектара предоставлен в безвозмездное пользование министерству строительного комплекса Московской области для создания фельдшерско-акушерского пункта.

«Оформление земельного участка позволит ускорить сдачу объекта в эксплуатацию и запустить медицинское обслуживание шести деревень в короткие сроки», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Пункт будет оказывать медицинскую помощь жителям села Якоть с населением в 250 человек, а также соседних деревень - Думино, Пыхино, Кузнецово, Скриплево, Плетенево. Качественную и своевременную медицинскую помощь получат 450 граждан.

Фельдшерско-акушерский пункт планируют открыть уже в 2020 году.

Ранее земля была передана для строительства медицинских учреждений в городских округах Шатура, Егорьевск, Ступино, Клин и Волоколамском городском округе. По данным областного Минстроя, всего до конца года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 22 медпункта.