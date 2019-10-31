РИАМО - 31 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении на улице Электродной в столице, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 15:12 поступило сообщение о возгорании в складском здании по адресу улица Электродная, дом №8, сооружение 14.

«По данному адресу в отдельно стоящем складском здании происходило загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 квадратных метров. Принятыми мерами в 16:58 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при возгорании на складе не поступало.