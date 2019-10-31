РИАМО - 31 окт. Интенсивность движения на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург увеличится до 11,5 миллионов в 2019 году, образом, число проездов по этой трассе вырастет в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

Это связано с тем, что до конца года протяженность трассы станет почти на 200 километров больше. Новые участки М-11 находятся в Московской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

«В этом году запущено движение по 2-му участку (км 97-км 149), по 7-му участку (км 543- км 646). До конца ноября откроется движение по 8-му участку трассы. Но и на ранее действовавших участках М-11 трафик вырос в полтора раза», - говорится в сообщении.