РИАМО - 31 окт. Движение транспорта планируют запустить до конца 2019 года по участку южного дублера Кутузовского проспекта в столице, там построят подземные пешеходные переходы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«До конца 2019 года планируем открыть движение на первом участке южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минская», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Сейчас на данном объекте рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и благоустраивают прилегающие территории.

Протяженность эстакады основного хода через улицу Минская составляет 367 метров, она обеспечит движение транспорта по трем полосам в каждом направлении.

В составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы будет построено 5,7 километра дорог, в том числе основной ход – 2,3 километра, подъездные дороги и съезды – 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста.

Кроме того, в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы для удобства местных жителей будут построены подземные переходы.

«Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть - это очень важный сектор города. Чтобы разгрузить его и обеспечить удобный подъезд к инновационному центру «Сколково», по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина ведется строительство южного дублера Кутузовского проспекта», - заключил Бочкарев.