РИАМО - 31 окт. При выборе автокресла необходимо определить, кресло какой группы подходит ребенку, для этого нужно учесть вес и возраст ребенка, предпочтение нужно отдавать детскому автокреслу с пластиковым каркасом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В современном мобильном мире выбор автокресла для малыша так же важен, как и выбор коляски или кроватки. Автокресло — это специальное устройство для перевозки детей в автомобиле. Перевозка детей в автокресле уже несколько лет в России является обязательным требованием», — говорится в сообщении.

Автокресло обеспечивает безопасность ребенка при дорожно-транспортных происшествиях, при резких маневрах, торможении. По статистике, транспортировка ребенка в автокресле снижает вероятность смертельных травм на 75%.

Чтобы правильно определить, кресло какой группы подходит ребенку, надо учесть его вес и возраст. Автокресло должно быть безопасным, удобным, практичным, менять свое положение, должны быть положения для сиденья и для сна. У автокресла обязательно должны быть смягчающие накладки и Y-образные лямки, которые защитят ребенка от повреждения позвоночника и внутренних повреждений живота.

Обязательно наличие механизмов «дотяжки» внутренних ремней безопасности, так как во время движения при тряске автомобиля ремни могут ослабевать. Важно обратить внимание на замки фиксации. Кроме того, у детского автокресла должна быть высокая боковина для защиты от удара о дверь автомобиля и высокая спинка для защиты от заднего удара.

Предпочтение нужно отдавать детскому автокреслу с пластиковым каркасом, а не металлическим. При покупке стоит уточнить особенности крепления кресла к автомобильному кузову.