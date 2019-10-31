РИАМО – 31 окт. Законопроект о запрете входить в руководящий состава политических партий руководителям и учредителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, внесут на следующей неделе в Государственную думу РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автором инициативы выступил депутат Евгений Федоров. По его словам, эта инициатива нужна для того, чтобы руководители партий не проводили политику иностранных государств на территории России, как это делают агенты.

«У наших партий постоянно были связи с зарубежными структурами. Я думаю, что и сейчас есть. Не забывайте, что запрет для депутатов иметь второе гражданство или бизнес за рубежом вступил в силу не так давно. Законодательство же у нас не ловит руководителей партий, связанных с зарубежным финансированием, и агентов. Соответственно, раз это не запрещено — значит, это разрешено», - отметил Федоров.

Он добавил, что в настоящий момент в России также приняли новое законодательство об иностранных агентах, поэтому предлагаемый законопроект можно обсуждать в правовом поле.

По словам Федорова, в проекте будет прописан механизм, который позволит исключить возможность регистрации политиков, заподозренных в участии в НКО-иноагентах. При регистрации Минюст будет в обычном порядке проверять документы всех участников, руководителей и делегатов съезда, а далее определять их связь с иностранными агентами.