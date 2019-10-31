РИАМО - 31 окт. Льготники Московской области, имеющие право бесплатного проезда на железнодорожном пригородном транспорте, должны перекодировать социальные карты для бесплатного проезда на Московских центральных диаметрах, таким правом смогут воспользоваться более 750 тысяч человек, сообщила в четверг журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«У всех тех, у кого проезд осуществляется по социальной карте, для жителей Московской области будет производиться перекодировка. Там будет дополнительное транспортное приложение по бесплатному проезду на метро. <...> Для этого необходимо будет обратиться в МФЦ или наши территориальные управления», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в Подмосковье с 1 октября 2019 года бесплатным проездом на общественном транспорте в Московской области и столицы, а также на пригородных электричках пользуются около 2,2 миллионов жителей Подмосковья.

«Бесплатный проезд в московском метрополитене, МЦК и монорельсе будет предоставлен жителям Подмосковья, имеющим аналогичные льготы на пригородном железнодорожном транспорте, но не имеющим право на бесплатный проезд в транспорте Москвы. Это пенсионеры до 60 лет, родители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи и предпенсионеры - это более 500 тысяч жителей», - добавила Фаевская.

Также она уточнила, что еще 250 тысяч детей от пяти до семи лет также получат право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Московские центральные диаметры (МЦД) – новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав, фактически, систему наземного метро. Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время, как обычные электрички на данный момент имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст множество новых вариантов маршрутов в Москве и области.

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