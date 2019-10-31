РИАМО - 31 окт. Услуги ГУП «Мосводосток» по выдаче технических условий, заключению договоров о подключении и выдаче актов техприсоединения к системе ливневой канализации будут доступны на портале mos.ru с середины 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Перечень ресурсоснабжающих организаций, предоставляющих услуги на портале mos.ru, расширен. На заседании правительства Москвы положительно рассмотрен вопрос о включении ГУП «Мосводосток» в перечень организаций, предоставляющих услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на официальном портале мэра», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В настоящее время ведется работа по технической реализации данного онлайн-сервиса совместно со столичным департаментом информационных технологий и департаментом жилищно-коммунального хозяйства, добавил он.

С конца декабря 2018 года на портале мэра можно получить услуги шести ресурсоснабжающих организаций: АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ» и АО «Мособлгаз».