РИАМО - 31 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии городского округа Луховицы для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии <…>: Аксакова Евгения Валерьевича – депутата Московской областной думы (по согласованию)», - говорится в распоряжении.

Также в состав комиссии вошли заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Юлия Губанова, консультант отдела развития местного самоуправления Подмосковья Главного управления территориальной политики региона Юрий Надточея.

Данное распоряжение будет направлено в совет депутатов городского округа Луховицы.