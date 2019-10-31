РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 окт. Рабочие завершают благоустройство улицы Звуковая в подмосковных Люберцах, работы выполнены на 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Работы по благоустройству улицы Звуковая в Люберцах подходят к завершению», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

По проекту, участок Звуковой улицы, как зона свободная от автотранспорта, выделен во внеуличное пространство. На данном участке создана пешеходно-рекреационная зона с дополнительным озеленением. Работы выполнены на 90%.

На улице Звуковая установлено уличное освещение, видеонаблюдение, сделано устройство дорожно-тропиночной сети, созданы новые скамеечные группы, выполнены также работы по озеленению территории. Скоро будет установлен арт-объект «Сердце» и велопарковка.

В прошлом году был завершен первый этап благоустройства. На улице Смирновская в рамках первой очереди установлены лавочки, проведено освещение, сделано озеленение и уложена тротуарная плитка.