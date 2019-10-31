РИАМО - 31 окт. Участки улиц Маршала Бирюзова и Маршала Василевского в столице перекроют в День народного единства из-за демонстрации и митинга, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова. Участок 2: улица Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до улицы Щукинская», – говорится в сообщении.

Оба участка будут полностью перекрыты для движения транспорта 4 ноября с 11:00 до 19:00 из-за проведения демонстрации и митинга.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.