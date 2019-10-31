РИАМО - 31 окт. Пятый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) сформирует связь между Павелецким и Ярославским направлениями железных дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работа по проекту Московских центральных диаметров идет полным ходом: в настоящее время активно строятся дополнительные пути на радиальных направлениях железных дорог, а также новые станции и платформы.

«Недавно был согласован маршрут пятого диаметра, который свяжет Павелецкое и Ярославское направления железных дорог. Сейчас на Ярославском направлении железных дорог строится дополнительный путь, который планируется запустить уже до конца этого года. Со временем он будет отведен под движение МЦД», – отметил Хуснуллин.

Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.