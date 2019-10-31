РИАМО - 31 окт. На улице Перерва в столице 4 ноября перекроют движение в связи с проведением демонстрации и митинга, говорится в сообщении информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

«Движение полностью перекроют на участке улицы Перерва от дома 62, корпус 3 до памятника «Солдату Отечества» (Люблинская улица, дом 157)», - говорится в сообщении.

Изменение схемы движения введут 4 ноября с 11:00. Ограничения будут действовать до 18:00.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В столице мероприятия, посвященные празднику, будут проходить со 2 по 4 ноября. Жителей и гостей Москвы ждут концерты, соревнования, мастер-классы и ярмарки.