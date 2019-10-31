РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Территориальные управления Нахабино, Ильинское и Отрадненское упразднят в подмосковном Красногорске к концу текущего года, ранее они имели статус органа администрации с правом юридического лица, сообщила начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Компаниец.

В четверг в здании администрации муниципалитета состоялось очередное заседание совета депутатов округа. Вел заседание председатель совета Сергей Трифонов. Также приняла участие депутат Мособлдумы Галина Уткина. В числе прочих народные избранники рассмотрели вопрос о структуре администрации городского округа.

«Чтобы сделать округ единым, было принято решение о введении в состав администрации управления по развитию территорий, и в его составе – отделов Нахабино, Ильинское, Отрадненское, а также Красногорск и Павшинская пойма. Отделы будут находиться на закрепленной территории и оперативно реагировать на жалобы жителей, заниматься приемом граждан», – сообщила Компаниец.

По ее словам, такая структура призвана увеличить эффективность работы администрации горокруга и несет за собой, в числе прочего, оптимизацию численности муниципальных служащих.

«Структуру утвердили с 1 ноября 2019 года. Это организационно-штатные мероприятия, и они проводятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ. За два месяца работников теруправлений предупредят о том, что их должности сокращаются, им будут предложены вакантные должности. 31 декабря 2019 года будет последний рабочий день территориальных управлений как органов администрации с правами юридических лиц», – пояснила Компаниец.

Она также добавила, что с предложением об изменении структуры администрации муниципалитета в совет депутатов вышла глава горокруга Эльмира Хаймурзина по проекту заместителя главы администрации Анатолия Миначенкова. Изменения коснулись также управления благоустройства. Оно перешло в ведение заместителя главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности.