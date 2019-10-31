РИАМО - 31 окт. Мониторинг нестационарных торговых объектов провели в Звенигороде Одинцовского городского округа в октябре, в результате был выявлен и снесен один несанкционированный нестационарный торговый объект, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Цель проверки - выявление и ликвидация точек несанкционированной торговли, которая создает предпосылки для роста правонарушений, а также предотвращение создания стихийных рынков.

«В результате мониторинга, который провели сотрудники сектора развития предпринимательства и потребительского рынка Звенигорода, был выявлен один незаконно установленный нестационарный торговый объект. Киоск, расположенный на улице Парковая, был демонтирован», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В сентябре на еженедельной планерке главы Одинцовского округа и руководителей территориальных управлений была представлена концепция нового облика нестационарных торговых объектов Звенигорода, которая подразумевает стандартизацию внешнего вида 59 НТО с учетом местоположения павильонов. Стилевым решениям для исторического центра города уделят особое внимание.