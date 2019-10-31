РИАМО - 31 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел совещание по подготовке к зимней уборке дорог, в ходе которого главы дорожных предприятий отчитались о количестве спецтехники, запасах реагентов и наличии достаточного количества специалистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Еще раз напомнили подрядчикам новые требования по линиям ЦУРа и «Добродела», по тем территориям, уборка которых вызывала наибольшее число негативных обращений граждан. Особое внимание уделили вопросам уборки тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий, проездов к социальным объектам», – подчеркнул Иванов.

Наибольшая зона ответственности предстоящей зимой будет у Одинцовского ДРСУ: 132 километра автодорог в ТУ Одинцово и 46 – в ТУ Успенское. Общая площадь этих трасс – более миллиона квадратных метров.

«На обслуживании данных дорог нами будет задействовано 18 единиц спецтехники и значительное количество дорожных рабочих», – пояснил директор Одинцовского ДРСУ Владимир Алтухов.

Иванов отметил, что при подготовке к зимнему содержанию дорог проведена большая плановая работа, которая длилась не один месяц.

«На сегодня основные силы, задействованные в зимней уборке, находятся в состоянии боевой готовности и могут быть мобилизованы в любую минуту», – резюмировал глава округа.