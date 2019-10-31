РИАМО - 31 окт. В Звенигороде Одинцовского городского округа проводится работа по приведению контейнерных площадок к стандарту раздельного сбора отходов (РСО), она должна быть завершена до 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Приведение контейнерных площадок к стандарту РСО и заключение договоров с ГСК на вывоз мусора обсудили на совещании с руководителями территориальных управлений. Из 98 гаражно-строительных кооперативов, расположенных в Одинцовском городском округе, необходимый документ имеется у 62. Полностью эта работа завершена в Новоивановском, Горском, Барвихинском и Жаворонковском.

«За неделю договор на вывоз ТКО заключили 17 ГСК. 36 - это еще предстоит сделать. В противном случае информация о них будет направлена в государственный административно-технический надзор. (Глава округа – ред.) Андрей Иванов дал поручение руководителям территориальных управлений продолжить разъяснительную работу с представителями кооперативов», – говорится в сообщении.

Иванов отметил, что нужно обойти ГСК и провести встречи, объяснить председателям и членам ГСК, что штрафы, которые будут поступать от Госадмтехнадзора, могут нанести сильный урон финансовому положению кооператива.

«Им нужно будет деньги тратить не на уборку территории и содержание кооператива, а на погашение штрафов Госадмтехнадзора», - подчеркнул глава городского округа.

За минувшую неделю к единому стандарту раздельного сбора отходов в Звенигороде привели 12 контейнерных площадок, еще 16 находятся в работе, которая, по плану, должна завершиться 31 октября.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.