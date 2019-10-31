РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 окт. Работы по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка в подмосковной Балашихе выполнены на 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Концепция организации природно-рекреационной зоны на берегу реки Пехорка была направлена на создание многофункционального природного комплекса, который в будущем задаст вектор развития окружающего ландшафта и станет отправной точкой для формирования единого зеленого каркаса всего округа.

«В завершающей стадии находятся работы по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка по улице Солнечной в Балашихе. Работы выполнены на 90%», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что здесь оборудованы различные функциональные зоны: входная группа, территория детского отдыха и игр, спортивно-оздоровительная зона, площадка для выгула собак, зона барбекю. Также установлено современное уличное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы и сделано озеленение.

В основу проекта легла идея создания уникального паркового комплекса на берегу реки при условии максимального сохранения природного ландшафта, сложившейся объемно-пространственной структуры.