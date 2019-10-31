РИАМО - 31 окт. Возгорание произошло в складском помещении на улице Электродной в столице, площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«31 октября 2019 года в 15:12 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в складском здании по адресу: улица Электродная, дом №8, сооружение 14», - говорится в сообщении

По данному адресу в отдельно стоящем складском здании загорелась складируемая продукция на стеллажах на общей площади около 150 квадратных метров. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда.

Со слов администрации объекта, людей в складе нет. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.