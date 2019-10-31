РИАМО - 31 окт. Школа «Гармония» в Одинцовском округе для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стала победителем регионального конкурса «Доброшкола», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса «Доброшкола» среди образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на лучший дизайн образовательной среды в условиях обновления их инфраструктуры. В нем приняла участие и школа «Гармония».

«Эксперты оценили деятельность каждого конкурсанта. По результатам этой большой работы школа «Гармония», расположенная в Старом городке, стала победителем в номинации «Лучшее развивающее пространство школы». Поздравляю педагогов образовательного учреждения с заслуженной победой», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 22 подмосковных коррекционных образовательных учреждений получили статус «Доброшколы» и фирменный стиль оформления.

В этом году на обновление их материально-технической базы выделили более 90 миллионов рублей.