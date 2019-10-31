РИАМО - 31 окт. С начала сентября прививки от гриппа сделали 38 тысяч жителей Одинцовского округа, в муниципалитете продолжается кампания по вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Более 1 тысячи человек привились в специальном мобильном фельдшерско-акушерском пункте, который работает прямо на центральной площади Одинцова по вторникам, пятницам и субботам.

«В этом году мы планируем привить более 84 тысяч жителей Одинцовского городского округа, из них свыше 18 тысяч — дети. Все поликлиники и амбулатории ОЦРБ обеспечены современными российскими вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс» и «Гриппол плюс», которые надежно защищают от возбудителей гриппа, циркулирующих в этом сезоне», — рассказал главный врач центральной районной больницы Игорь Колтунов.

Прививки от гриппа можно сделать в мобильных ФАПах, которые работают не только на центральной площади Одинцова, но и в удаленных населенных пунктах округа до 1 декабря. Кроме того, вакцинацию можно пройти в амбулаторно-поликлинических подразделениях больницы по месту прикрепления с 08:00 до 20:00.