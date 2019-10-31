РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В подмосковном Подольске начали прокладку канализационного коллектора для перевода стоков от канализационно-насосной станции (КНС) из микрорайона Климовск на очистные округа, это улучшит состояние реки Петрицы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что Климовские очистные сбрасывают канализационные стоки в реку Петрицу. По его словам, сильный запах канализации стоит вдоль на сотни метров по руслу реки.

«Департаментом Росприроднадзора по ЦФО МУП «Водоканал» Подольска привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов) в виде штрафа, рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту. В настоящее время МУП «Водоканал» Подольска начал прокладку канализационного коллектора до городской канализационной системы, расположенной в Подольске», – сказал начальник управления государственного экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области Гивриз Санакоев.

Ранее сообщалось, что МУП «Водоканал» приступил к разработке проекта строительства трубопроводов из Климовска с точкой врезки в районе улицы Свердлова в Подольске. Это будет маршрут стоков от новой КНС в районе климовских очистных до точки врезки на улице Свердлова и далее – на Подольские городские очистные сооружения.

Проект уже согласован, его реализация даст возможность ликвидировать ветхие морально устаревшие климовские очистные сооружения, которые наносят экологический ущерб окружающей природе. Ветхие очистные микрорайона Климовск планируется закрыть в 2020 году, чтобы больше они не вызывали никаких нареканий.

Очистные сооружения микрорайона Климовск возведены в 50-х годах прошлого столетия. Аэротенк – прямоугольный резервуар, где происходит биохимическая очистка сточной воды – здесь отсутствует. К тому же технология строительства очистных сооружений в 50-х годах не предусматривала глубокого удаления азота, фосфора, других химических элементов и органических загрязнений.