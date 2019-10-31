РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 окт. В течение октября в Домодедове отремонтировали и заменили около 35 светильников на 11 объектах уличного освещения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«За минувший месяц в рамках специальной плановой операции «Свет» по требованию административно-технических инспекторов в городском округе Домодедово произведены ремонт и замена около 35 светильников на 11 объектах уличного освещения», – говорится в сообщении.

При выявлении неисправных светильников должностные лица Госадмтехнадзора направляют в адрес балансодержателя линии уличного освещения уведомление о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере благоустройства. Восстановить светильник необходимо в течение двух суток, иначе нарушителя ждет штраф.

В октябре 2019 года по предписаниям инспекторов территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области было восстановлено освещение хоккейной коробки на улице Дружбы микрорайона Западный; произведена замена перегоревших лампочек на улицах Телеграфная, Кирова и Школьная в микрорайоне Белые Столбы, улице Промышленная микрорайона Центральный, улице Ямское Поле в селе Домодедово; установлены новые светильники освещения на пешеходном переходе вблизи дома №10 по улице Дружбы микрорайона Западный. Менее чем за 12 часов после массового отключения восстановлена работа линии освещения на участке 66-70 километр Каширского шоссе вблизи села Вельяминово.