РИАМО - 31 окт. В составе транспортного-пересадочного узла «Рязанская», который должен связать станцию Московского центрального кольца «Нижегородская» с новой станцией метро «Нижегородская улица», пригородными платформами и остановками наземного транспорта, появится полноценный ландшафтный парк, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Планируется, что парк станет своеобразной буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. Его сделают многоярусным. Для озеленения уже подобраны устойчивые к городским условиям виды и сорта растений.

«Перед архитекторами стояла задача озеленить и благоустроить небольшое общественное пространство, не препятствуя передвижению сильного пассажирского потока. На основных маршрутах будет создана безбарьерная среда. Одним из основных ландшафтных элементов, применяемых в проекте, будет цветник переменной высоты, где высадят многолетники и густой кустарник. Также характерным элементом является «рубленая» геопластика в виде ребристых озелененных холмов», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, также проект предусматривает использование подэстакадных пространств. Например, прямо под платформой МЦК хотят разместить павильоны для организации кафе и точек мелкой торговли, а также малые архитектурные формы.

Над парком разместят навес-светильник – металлический каркас, грани которого выполнены из матового светопрозрачного поликарбоната. Он защитит горожан от прямого солнечного света и осадков, а вечером послужит дополнительным источником света. Также будет использоваться ландшафтная подсветка. Авторами проекта выступила компания Arteza.

«Для озеленения территории подобраны устойчивые к городским условиям виды и сорта растений. Общая колористика посадок построена на сочетании зеленого, желтого и белого цветов. <…> Общая декоративность посадок в течение года обеспечивается листвой, непрерывным цветением сменяющих друг друга растений, красочными плодами», – рассказал старший партнер ландшафтной компании Arteza Денис Кусенков.