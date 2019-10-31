РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 окт. В столовой школы №22 подмосковной Балашихи установили новое кухонное оборудование, средства в размере 520 тысяч рублей на модернизацию столовой были выделены в текущем году из регионального бюджета, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Депутат вместе с сотрудниками столовой осмотрел новые агрегаты. На выделенные средства приобрели посудомоечную машину, которая за полторы минуты моет и ополаскивает посуду, варочные панели, для приготовления супов-пюре – мясорубку для вареных овощей, картофелемялку, новый ларь для хранения мясной продукции, буфет-холодильник, титан и картофелечистку.

«В школе в две смены учатся 1400 ребятишек и, конечно, всех накормить стоило большого труда для поваров столовой. Новое оборудование позволило механизировать многие процессы и готовить новые диетические блюда для ребят. Агрегаты уже установлены и, главное, опробованы в действии», – сказал Ефимов.

Он отметил, что 520 тысяч рублей на модернизацию кухонного цеха выделены из регионального бюджета по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

Директор школы Анна Егорова поблагодарила Мособлдуму за помощь и добавила, что школа намерена продолжать ремонт столовой, в том числе, за счет внебюджетных средств.

«В этом году мы отремонтировали цех сыпучих продуктов и оборудовали комнату для поваров», - заключила Егорова.