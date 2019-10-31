РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. Неизвестный водитель совершил наезд на двух мальчиков на пешеходном переходе в поселке Томилино подмосковных Люберец и скрылся с места происшествия, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в четверг около 15:20 в поселке Томилино.

«Сегодня (31 октября – ред.) в населенном пункте Томилино автомобиль марки ВАЗ совершил наезд на двух детей, переходивших пешеходный переход. В результате пострадали двое мальчиков 10 и 12 лет», – сказал сотрудник.

По его словам, сотрудниками полиции проводятся оперативно-разысные действия.