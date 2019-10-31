РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 окт. Рабочие завершили ремонт подъезда в доме №4 на Подольской улице в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В городском округе Домодедово по улице Подольская, дом №4 завершены работы по программе ремонта подъездов. По данным регионального оператора все работы подрядчик выполнил в срок», - говорится в сообщении.

В подъезде положили плитку, отремонтировали ступени, установили автоматические светильники и покрасили стены в лазурный цвет.

«Жильцы вышеуказанного дома не только контролировали весь процесс, но и принимали работу у подрядных организаций», – добавляется в сообщении.