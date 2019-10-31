РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в Подольске с начала текущего года устранили 135 нарушений в содержании детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Территориальным отделом №35 Госадмтехнадзора Подмосковья на территории городского округа ежедневно проводятся рейды по соблюдению правил и норм состояния и содержания детских игровых площадок.

«С начала 2019 года сотрудниками отдела проверено 730 детских игровых площадок, выявлено 147 недостатков, из них 135 устранены в срок, остальные находятся на контроле у территориального отдела. Демонтированы старые и изношенные конструкции, окрашены деревянные и металлические конструкции, восстановлены сломанные отдельные элементы, приведена в порядок прилегающая к площадкам территория», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В соответствие с требованиями областного законодательства, обслуживание детской игровой площадки включает в себя мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки, проверку и подтягивание узлов крепления, обновление окраски оборудования, смазку подшипников, обслуживание и восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировку их уровня.

Требованиями законодательства Московской области установлен высокий уровень к безопасности детской игровой инфраструктуры, и сотрудники Госадмтехнадзора бдительно следят за выполнением этих требований лицами, ответственными за состояние детских игровых площадок.