РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. На первом заводе по переработке отходов в энергию начался монтаж котельного оборудования, изготовленного ПАО «ЗиО-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На строительной площадке вблизи деревни Свистягино городского округа Воскресенск Московской области приступили к монтажу каркасов котлов П-152, изготовленных ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»). Работы проходят под контролем специалистов завода, представителей заказчика и лицензиара», – говорится в сообщении.

Три паровых котла производительностью 95 тонн пара в час изготовлены в Подольске. Прошедшие сортировку отходы в них будут сжигаться при температуре 1 260 градусов, вырабатывая пар для вращения турбины и производства электроэнергии. Такая температура обеспечивает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители.

В дальнейшем высокотехнологичная трехступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе будет соответствовать российским и европейским экологическим требованиям. Чтобы повысить надежность работы оборудования при экстремально высоких температурах впервые в России на внутреннюю часть котлов нанесли коррозионно-стойкие покрытия из сплава никеля, хрома и молибдена (Inconel 625).

Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерними компаниями АО «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») АГК-1 и АГК-2, реализующими проект «Энергия из отходов». Всего для пяти заводов будет изготовлено свыше 35 тысяч тонн котельного оборудования. Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. Заводы в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год с получением 280 мегаватт электрической мощности, в Казани – 550 тысяч тонн отходов с получением 55 мегаватт электрической мощности. Инвестиции в проект превысят 180 миллиардов рублей.

В настоящее время в мире по данной технологии построено около 500 объектов, из них около 200 в Западной Европе. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решетке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к наилучшим доступным технологиям.