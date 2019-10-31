РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 окт. В ночь на четверг дорожные службы Балашихи очистили и обработали пескосоляной смесью более 300 километров дорог, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Чтобы не допустить образование наледи с началом снегопада и понижением температуры ночью дорожные службы приступили к обработке проезжей части пескосоляной смесью.

«В работах было задействовано более 10 единиц спецтехники – погрузчики, тракторы, и самосвалы», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего обработано около 300 километров дорог и более 80 километров тротуаров.

Также с началом снегопада к зимней уборке во дворах приступили сотрудники управляющих компаний.