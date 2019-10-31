РИАМО – 31 окт. Около 150 миллиардов рублей направят в течение трех лет дополнительно на модернизацию фельдшерских пунктов, поликлиник, кабинетов общей врачебной практики и другие учреждений первичного звена, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

«На финансирование мер по организации первичного звена на три года, начиная с 2020 года, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств, по 50 миллиардов в год. <...> После проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть скорректирован», - сказал Путин.

Он отметил, что правительство предложило свои подходы к распределению средств по регионам.

«Тема касается межбюджетных трансфертов и требует совместного обсуждения. Главное — добиться видимых результатов от использования ассигнований. <...> И чтобы вывести первичное звено на высокий уровень, необходимо слаженно действовать властям всех уровней. Основная работа должна идти в субъектах РФ», - заключил Путин.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседание Государственного совета РФ на тему: «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В минувшую среду рабочие группы, куда входили федеральные чиновники, главы регионов и эксперты, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, обсуждали такие актуальные вопросы, как первичная медико-санитарная помощь, обеспечение медкадрами, уменьшение административной нагрузки на медработников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии.