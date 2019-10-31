РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов на личном приеме пообещал жителям дома по улице Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи разобраться в ситуации с двойными начислениями за капремонт и решить вопрос с переплатой, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

30 октября Ефимов в общественной приемной местного отделения партии в микрорайоне Железнодорожный провел прием жителей. К нему обратилась жительница дома №46 на улице Пролетарская и попросила разобраться с вопросом двойных начислений за капитальный ремонт. Жильцы регулярно платили за ЖКУ, а потом получили платежку за капремонт с августа, после чего управляющая компания отправила разбираться жителей в Единый расчетный центр, а оттуда – в МособлЕИРЦ.

«Все начисления за ЖКУ должны быть прозрачны и проверяемы. Для этого на региональном уровне создана вся необходимая нормативная база. Это не первое обращение в приемную «Единой России». Будем разбираться. Жителям, у которых есть переплата, должен быть сделан перерасчет», – сказал Ефимов.

Он попросил специалиста МособлЕИРЦ Екатерину Ефремову, которая присутствовала на приеме, разобраться в ситуации и довести до всех жителей дома №46 информацию о начислениях за капремонт через управляющую компанию.

Также в ходе приема к депутату обратилась Жанна Маркина из микрорайона Салтыковка. У женщины сгорел дом, где она проживала с семьей. Пожар случился днем, сгорело все – вещи, мебель. На время их приютили родные, но строение надо восстанавливать.

«Обязательно поможем заявительнице – до конца ноября окажем материальную помощь. Хватит на то, чтобы расчистить участок и подготовить территорию к новой стройке», – отметил Ефимов.

Всего на приеме к депутату обратились семь человек. Вопросы также касались начислений за ТКО, выделения жилья и регистрации захоронения. Следующий партийный прием депутата состоится в ноябре.