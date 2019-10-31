РИАМО – 31 окт. Система оплата труда медицинских работников вызывает много вопросов и требует доработки, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседание Государственного совета РФ на тему: «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В минувшую среду рабочие группы, куда входили федеральные чиновники, главы регионов и эксперты, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, обсуждали такие актуальные вопросы, как первичная медико-санитарная помощь, обеспечение медкадрами, уменьшение административной нагрузки на медработников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии.

«Нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда. <...> Некоторые вещи вызывают удивление. Допустим, санитаров мы прировняли по темпу роста зарплатной платы к среднему персоналу, их начали переводить в уборщицы. Ну зачем? У них и так не очень большая заработным плата. На чем экономим?», - сказал Путин.

Он отметил, что создание комфортных условий для медработников является приоритетом для властей.