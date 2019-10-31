РИАМО - 31 окт. Спасатели вытащили упавшего на Пречистенской набережной в Москву-реку мужчину, его передали прибывшим врачам скорой помощи, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На пульт дежурного спасательной станции «Крымский мост» поступил сигнал от очевидцев, что в районе Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя в реке тонет человек.

«В 14:35 спасатели прибыли по указанному адресу и обнаружили в 5 метрах от берега человека в воде. Неизвестного мужчину на вид 35-40 лет подняли на борт катера», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на набережной пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи. Мужчину передали медицинским работникам для госпитализации.