РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В подмосковном Подольске 354 километра муниципальных и региональных дорог обработали противогололедным реагентом и пескосоляной смесью, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В ночь с 30 на 31 октября в связи с понижением температуры, выпадением мокрого снега и возможным образованием наледи на дорогах Подольска работала дорожная техника. К утру обработали реагентами и пескосоляной смесью 354 километра муниципальных и региональных дорог, всего задействовали 43 единицы техники», – говорится в сообщении.

В предстоящий зимний период на улично-дорожной сети горокруга будут работать 152 единицы механизированной техники – тракторы, коммунальные дорожные машины, большие и малые погрузчики, самосвалы для вывоза снега. Для обработки дорог заготовлено 14,5 тысячи кубометров пескосоляной смеси. При необходимости запасы будут пополняться.