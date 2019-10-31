В подмосковном Томилине уже 23 года существует уникальный проект – Детская деревня – SOS, в которой сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут, как в самых обычных семьях. До совершеннолетия их воспитывают SOS-мамы. Обозреватель РИАМО пообщалась с SOS-мамой Екатериной и узнала, каково это – посвятить жизнь воспитанию «чужих» детей, и как не выгореть на такой работе.

16 детей за 10 лет

В Детской деревне – SOS Томилино Екатерина Алексеевна работает десятый год, и за это время стала мамой для 16 детей. У SOS-мамы может быть по пять-семь детей одновременно, а на место подросших детей будут приходить новые. Родные дети у женщины тоже есть.

«Я 18 лет проработала в детском садике, у меня педагогическое образование. Оказавшись в Москве по семейным обстоятельствам, я планировала поменять профессию, но судьба распорядилась иначе. Однажды я просматривала вакансии и наткнулась на объявление о работе в Детской деревне, о которой раньше никогда не слышала», – рассказывает Екатерина.

Детские деревни – SOS – это международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, созданная в Австрии в 1949 году. Детские деревни сегодня работают в 134 странах мира, в России таких проектов всего шесть.

Приехав на собеседование, будущая SOS-мама сразу поняла, что здесь ее ждет не просто работа, как в детском саду или школе. «Чтобы остаться здесь, нужно действительно оставить за порогом свою прошлую жизнь», – делится Екатерина.

Решение о том, чтобы остаться, далось ей не сразу – нужно было посоветоваться с родными. Родные дети выросли и поддержали Екатерину. «Если бы не их поддержка, наверное, меня бы здесь не было», – признается SOS-мама.

Пойду, попробую – это не про работу в Детской деревне. «Здесь и так живут дети, попавшие в трудные жизненные обстоятельства, оставшиеся без родителей, поэтому, если уж ты пришел, то должен остаться», – считает Екатерина.

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Как из тети стать мамой

Прием на должность SOS-мамы – это дело не одного дня и даже не одного месяца. Подготовка обычно длится от трех месяцев до полугода.

Поначалу женщина получает статус SOS-тети – семейной помощницы.

Тети помогают семьям, присматриваются к детям и принимают для себя окончательное решение. В этот период они обязательно проходят обучение: изучают детскую психологию, медицину, основы педагогики.

«Во время подготовки я узнала столько нового, сколько не узнала за всю свою жизнь. И жалею, что не знала этого раньше, когда растила собственных детей», – делится Екатерина.

Между тем, педагогическое образование для мамы Детской деревни – совсем не главное. Среди мам – как женщины без высшего образования, так и представительницы сложных инженерных профессий.

В роли SOS-тети Екатерина проработала недолго, и через три месяца уже стала SOS-мамой.

«В Деревне появилась семья, где срочно нужна была мама. Прежняя мама была вынуждена уйти на пенсию по состоянию здоровья», – объясняет она. Так она стала мамой сначала троих детей, а через несколько недель – еще четверых. Всего у новой SOS-мамы оказалось семеро ребят подросткового возраста – пять мальчиков и две девочки.

Кстати, в Детской деревне о детях заботятся не только тети и мамы, но и SOS-папы. Супружеских пар в деревне сейчас две. Они приняли решение вместе – о том, что готовы взять на себя быт и воспитание детей и переехать в Томилино.

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Семь – я

Свой первый «выпуск» Екатерина вспоминает с большой теплотой. «Все дети были уже взрослыми, подростковый период – довольно сложный. Справляться с трудностями мне помогал мой личный опыт, ведь я уже прошла это со своими детьми», – рассказывает она.

У них не было ни обид, ни ревности, ни каких-то серьезных конфликтов. Конечно, на этапе адаптации очень помогали психологи, работающие в Детской деревне.

«Все дети приходят сюда с довольно тяжелой историей, почти все прошли через сиротские учреждения, психологическая помощь тут просто необходима. Поэтому дети занимаются с психологами», – отмечает Екатерина.

«Первые» дети выросли, и в 18 лет покинули семейный дом в Томилине. Сейчас, с гордостью сообщает SOS-мама, двое из них отучились в колледже, одна из девочек заканчивает университет. А вот внуками от своих «первых» детей Екатерина Алексеевна пока не обзавелась.

Старшие дети время от времени приезжают в гости. «Мой старший, Василий, когда вернулся из армии, почти сразу приехал сюда и попросился остаться на ночь. Утром, когда проснулся, говорит, что после Детской деревни так хорошо еще ни разу не спал. Ни в армии, ни в своей квартире. Это было очень приятно», – рассказывает SOS-мама.

Сейчас у Екатерины пятеро детей: трое мальчиков и две девочки. Двое пришли всего полгода назад, пока идет процесс адаптации. Одна из девочек, Маша, попала в Детскую деревню не из сиротского учреждения, как большинство.

«У нас тогда было четыре мальчика, и в нашей семье явно не хватало сестренки. Где-то наверху нас услышали: органы опеки сообщили нам, что есть такая девочка, и она находится в больнице. Я приехала и сразу поняла – это наша девочка, и забрала ее оттуда!» – вспоминает Екатерина.

Главное – найти в каждом ребенке что-то хорошее, а когда найдешь – взращивать это. «Не бывает плохих детей!» – уверена Екатерина.

С одним из ее приемных мальчиков получилось именно так – поначалу было очень сложно.

«Я понимала, что чем больше хочу исправить его негативные черты, тем хуже он себя ведет. В итоге я переключилась на то, чтобы замечать больше хорошего, пусть это даже какая-то мелочь. И проблема со временем отпала», – делится опытом SOS-мама.

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Жизнь, как у всех

Вообще, SOS-семья живет самой обычной жизнью. «Это на какой-то бумажке написано, что дети приемные, а так – у нас все, как у всех!» – отмечает мама.

У них – свой уютный коттедж с гостиной, кухней, гостевой на первом этаже, тремя детскими спальнями и комнатой мамы – на втором. В доме все есть – и телевизор, и холодильник, и стиральная машина, а бытовые проблемы помогает решить штатный инженер Детской деревни.

Мама готовит еду сама. Как и все дети, ее ребята больше всего любят макароны с сыром и разными мясными подливками. Суп варится в большой пятилитровой кастрюле и «улетает» за один день. По выходным – закупки в гипермаркете и планирование меню на неделю.

Дни рождения здесь отмечают за большим праздничным столом, с подарками и гостями, которых именинники приглашают сами.

«Я пеку огромную пиццу во весь стол, украшаем комнату и празднуем», – рассказывает Екатерина.

В подарок дети получают то, о чем давно мечтают. «У всех детей есть смартфоны, только у Маши пока нет. У нее скоро день рождения, и мы планируем сделать ей такой подарок», – добавляет она.

По словам Екатерины, обычный будний день у мамы семерых детей – это постоянно держать все на контроле, кто куда пошел и когда вернется. У мальчиков – футбол, у девочек – психолог, волейбол, репетиторы. У всех детей – школа, у мамы – родительские собрания и много других хлопот. Ребята часто ездят в кино и театры.

Конечно, хлопоты о большой семье 24/7 очень выматывают, и каждой SOS-маме нужно личное время и отпуск. Екатерина может отлучиться по своим делам и тоже съездить в театр, оставив детей на попечение SOS-тети. В отпуск Екатерина ездит к родным, навещает внуков.

«С родными внуками я, к сожалению, вижусь нечасто. Мне довольно сложно оставить детей, доверить их кому-то», – признается она.

Некоторые SOS-мамы оформляют опекунство над своими воспитанниками. Так сделала и Екатерина.

«Для меня принципиально ничего не изменилось. Мы как жили, так и продолжаем жить», – говорит она.