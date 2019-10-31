РИАМО – 31 окт. Регионы должны разработать свои программы развития первичного звена медицинской помощи до середины января, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

«По итогам совещания и в соответствии с поручениями, которые были даны мной правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты федерации должны до 10 января следующего года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять», - сказал Путин.

Он отметил, что первичное звено - это зона ответственности прежде всего региональных властей.

«Первичное звено — это основа здравоохранения. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И чтобы выйти на высокий уровень, необходимо слаженно действовать властям всех уровней», - заключил Путин.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседание Государственного совета РФ на тему: «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В минувшую среду рабочие группы, куда входили федеральные чиновники, главы регионов и эксперты, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, обсуждали такие актуальные вопросы, как первичная медико-санитарная помощь, обеспечение медкадрами, уменьшение административной нагрузки на медработников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии.