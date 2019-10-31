РИАМО – 31 окт. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил наладку всех вспомогательных систем строящейся комбинированной установки переработки нефти «Евро+», близится к концу подготовка установки к приему сырья, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Евро+» — ключевой проект второго этапа программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть», - говорится в сообщении.

После пуска «Евро+» предприятие выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизит воздействие на окружающую среду.

Специалисты предприятия начали финальный этап подготовки установки к приему сырья. Продолжаются испытания динамического оборудования: компрессоров, вентиляторов, насосов, холодильных аппаратов, а также эксплуатационные испытания трубопроводов.

«Установка «Евро+» — это уникальный пример для отечественной нефтепереработки. Передовые технологии и оборудование позволят увеличить производство топлива, а также обеспечат производство зимних сорта дизтоплива. При этом за качеством каждого компонента топлива в онлайн-режиме следит автоматизированная система аналитического контроля», — отметил заместитель генерального директора МНПЗ по производству Олег Лазарев.