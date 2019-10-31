РИАМО - 31 окт. В Московской области с начала текущего года ввели 67 социальных объектов, при итоговом подсчете учитывались показатели по объектам внебюджетного и бюджетного строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Лидером по вводу стал Красногорск, где введено 11 объектов общей площадью 52 тысячи квадратных метров. На втором месте городской округ Мытищи, там (введено - ред.) семь объектов общей площадью 36 тысяч квадратных метров», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Красногорске ввели четыре детсада, две школы, центр дополнительного образования и образовательный центр «Созвездие», а также три медицинских учреждения. В Мытищах также ввели четыре школы, детсад и спорткомплексы, реконструированный учебный корпус МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Следом в списке регионов по вводу соцобъектов идут Одинцовский округ, в котором ввели в эксплуатацию четыре объекта на 35 тысяч квадратных метров, и Ленинский округ, где введено шесть объектов общей площадью 31 тысяча квадратных метров.

Кроме того, в текущем году выдали разрешения на строительство 82 объектов, 11 из которых расположатся в Балашихе (площадь 77 тысяч квадратных метров), четыре — в Подольске (61 тысяча квадратных метров), три — в Красногорске (44 тысячи квадратных метров).