РИАМО - 31 окт. Первый выпуск объединенных транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» с логотипом Московских центральных диаметров (МЦД) составит почти 500 тысяч экземпляров, сообщила журналистам в четверг первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«На МЦД будет действовать совмещенная карта «Стрелка» и «Тройка». Карта будет забрендирована, будет видно, что это карта МЦД. <…> Первый выпуск карт составит порядка 500 тысяч (штук – ред.)», – сказала Кротова.

Она отметила, что транспортную карту МЦД можно будет получить бесплатно в кассах РЖД.

Ранее Кротова сообщила, что первые два диаметра планируют запустить 21 ноября.

Московские центральные диаметры (МЦД) – новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав, фактически, систему наземного метро. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время, как обычные электрички, на данный момент, имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по городу и создаст множество новых вариантов маршрутов в столице и области.

Диаметры вместо радиусов: как МЦД «сблизят» Москву и Подмосковье>>