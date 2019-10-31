РИАМО – 31 окт. Более 60% жителей России невысоко оценивают уровень здравоохранения, необходимо развивать сферу, учитывая постоянно растущий запрос общества, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

С 29 октября в Светлогорске проходит расширенное заседание Государственного совета РФ на тему «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». 30 октября рабочие группы, куда входили федеральные чиновники, главы регионов и эксперты, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, обсуждали такие актуальные вопросы, как первичная медико-санитарная помощь, обеспечение кадрами, уменьшение административной нагрузки на медработников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии.

«То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это справедливо. Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения. В основном это относится к первичному звену», - сказал Путин.

Он отметил, что власти с августа провели цикл совещаний по развитию фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания не ремонтировались долгие годы, не оснащены оборудованием, почти везде дефицит кадров.

«Мы обязаны сделать больше, учитывая постоянно растущий запрос общества», - заключил Путин.